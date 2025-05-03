社子島凌晨爆炸聲 警初判遶境前放煙火

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市社子島附近今天清晨有民眾聽聞巨大聲響，警方表示，派員到場發現洲美橋附近在放煙火，經消防及台灣電力股份有限公司巡查後無災情，初步研判為遶境前放煙火發出聲響。

台北市政府警察局士林分局發布新聞資料表示，約凌晨3時獲報通河西街附近有巨大聲響，民眾報案稱以為是變電箱爆炸，經派巡邏員警查看，通河西街往洲美橋方向有人施放煙火。

警方知會北市府消防局並通報台電人員到場查看無災情，員警經巡查延平北路周邊路段，也未發現異常，初判應為社子島遶境活動提前施放煙火。

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士林分局昨天發布新聞資料表示，松山慈惠堂今天下午1時到晚間8時在士林區社子島地區辦遶境祈福活動，下午1時起包含延平北路7段等附近路段彈性管制交通，並視現場交通狀況提前或延後；除當地住戶，禁止其他車輛進活動區域。

士林分局說，交管期間建議駕駛提前避開管制時段及路段，居民應配合管制改道進社子島；活動地區勿違規停車，警方已預置拖吊車配合取締違停車輛。（編輯：李明宗）1140503