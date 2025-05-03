加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台灣府城建城300年 12間城隍廟巡行4大城門

2025/5/3 11:22（5/3 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025清領台灣府城建城300年，台灣府城隍廟3日重啟睽違19年「巡城祭」，全台城隍廟齊聚巡行4大城門，一同守護地方、保佑百姓。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月3日
2025清領台灣府城建城300年，台灣府城隍廟3日重啟睽違19年「巡城祭」，全台城隍廟齊聚巡行4大城門，一同守護地方、保佑百姓。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南3日電）2025清領台灣府城建城300年，「府城城垣節」系列活動今天揭幕，台灣府城隍廟更重啟睽違19年「巡城祭」，全台12間城隍廟齊聚府城，巡行4大城門。

全台城隍廟今天齊聚清領府城，先在中西區台灣府城隍廟祭拜，由台南市長黃偉哲主祭，再扶轎出廟，依循舊城輪廓，巡行大東門（迎春門）、大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）、大北門（拱辰門）4座城門舊址。

黃偉哲指出，台灣府城隍廟設計鳥瞰視野的路關地圖，標示4大城門位址及遶境沿線宮廟、文史景點，描繪出府城300年歷史紋理、城門及城牆的故事。

黃偉哲表示，這次台灣府城隍出巡路線，首次涵蓋台南4大城門，祈求國泰民安，更傳承深耕文化習俗；「巡城祭」是宗教盛會，更是結合歷史、教育與藝術的城市慶典。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣府城「巡城祭」邀集全台12間城隍廟共同巡行4大城門，包括台北、新竹、彰化、嘉義、高雄等縣市城隍廟，盡顯台灣宗教文化特色。台灣府城隍之前還有2次巡行，分別是1980年及2006年。

1725年台灣府城城牆在台南正式興築，今年啟建300年，4大城門中僅剩大東門、大南門留存，大西門和大北門已拆除不復見。（編輯：方沛清）1140503

#黃偉哲
#城隍廟
#台灣府
黃偉哲
協助身障停役者 替代役14年投入8萬人次服務日本參眾議員拜會黃偉哲 討論台日交流議題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：