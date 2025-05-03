台灣府城建城300年 12間城隍廟巡行4大城門

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（中央社記者張榮祥台南3日電）2025清領台灣府城建城300年，「府城城垣節」系列活動今天揭幕，台灣府城隍廟更重啟睽違19年「巡城祭」，全台12間城隍廟齊聚府城，巡行4大城門。

全台城隍廟今天齊聚清領府城，先在中西區台灣府城隍廟祭拜，由台南市長黃偉哲主祭，再扶轎出廟，依循舊城輪廓，巡行大東門（迎春門）、大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）、大北門（拱辰門）4座城門舊址。

黃偉哲指出，台灣府城隍廟設計鳥瞰視野的路關地圖，標示4大城門位址及遶境沿線宮廟、文史景點，描繪出府城300年歷史紋理、城門及城牆的故事。

黃偉哲表示，這次台灣府城隍出巡路線，首次涵蓋台南4大城門，祈求國泰民安，更傳承深耕文化習俗；「巡城祭」是宗教盛會，更是結合歷史、教育與藝術的城市慶典。

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台灣府城「巡城祭」邀集全台12間城隍廟共同巡行4大城門，包括台北、新竹、彰化、嘉義、高雄等縣市城隍廟，盡顯台灣宗教文化特色。台灣府城隍之前還有2次巡行，分別是1980年及2006年。

1725年台灣府城城牆在台南正式興築，今年啟建300年，4大城門中僅剩大東門、大南門留存，大西門和大北門已拆除不復見。（編輯：方沛清）1140503