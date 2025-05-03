寶瓶座流星雨進入可觀賞期 5/6每小時上看50顆

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市立天文館今天表示，寶瓶座流星雨已進入可觀賞期，並將在6日凌晨達到高峰，估計每小時流星數量可達50顆，民眾近期的午夜後至天亮前，都能面向東方仰躺欣賞璀璨美景。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，寶瓶座η（eta）流星雨將在5月6日上午達到極大期，最佳觀賞時段落在當天凌晨至天亮前，因月相值上弦月，在流星雨輻射點升起前就會落下，等同整晚幾乎沒有月光干擾，屆時每小時流星數量上看50顆。

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天文館指出，根據過往的觀測記錄，寶瓶座流星雨在極大期前後幾天的流星數量都不少，所以近期都是觀賞的好時機，建議民眾午夜後在遠離都市的地點，面向東方仰躺在視野開闊且無光害的環境，就能輕鬆捕捉一顆顆劃破夜空的流星。

天文館說明，寶瓶座流星雨的母體是著名的哈雷彗星，特色是流星速度快，常會留下明亮的餘痕，甚至可殘留在空中數秒之久。（編輯：方沛清）1140503