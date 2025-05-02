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「超時空武士」10人團隊 創10億日幣票房奇蹟

2025/5/2 16:23（5/2 16:31 更新）
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導演安田淳一（中）率領10人迷你拍攝團隊，以日本電影「超時空武士」創下10億日幣（約新台幣2.1億）票房，締造日本獨立電影的奇蹟，該片也將於台灣上映。（光年映畫提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月2日
導演安田淳一（中）率領10人迷你拍攝團隊，以日本電影「超時空武士」創下10億日幣（約新台幣2.1億）票房，締造日本獨立電影的奇蹟，該片也將於台灣上映。（光年映畫提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月2日
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（中央社記者龍柏安台北2日電）僅10人迷你團隊、成本不到新台幣600萬元拍攝的日本電影「超時空武士」，在日本衝出10億日幣奇蹟票房，甚至入圍日本電影金像獎最佳影片等7項大獎，近日將在台上映。

「超時空武士」導演安田淳一1967年出生於日本京都，他在2020年有了拍攝該片的想法，不過當年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致投資商撤資，他不得不一度放下拍攝工作，接手家族經營的稻米事業。

由於經費拮据，安田淳一包辦導演、製片、編劇、攝影、燈光、剪輯、視覺特效及演員接送等12個職位，與10人精銳小隊展開拍攝工作，甚至與他合作多年的副導演和協力製片沙倉優乃，還在電影中擔任女主角。

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這部製作成本不到新台幣600萬元的「超時空武士」，2024年8月在東京一間小戲院限定上映後，靠著場場爆滿與口碑上演逆襲，不僅吸引日本電影發行商搶下版權，並成功擴展至400多家戲院，最後創造10億日幣（約新台幣2.1億元）的驚人票房，締造日本獨立電影的奇蹟。

「超時空武士」在剛落幕的金馬奇幻影展，也勇奪新片觀眾票選冠軍，5月9日將於全台上映。（編輯：吳素柔）1140502

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