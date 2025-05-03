議員指修繕人行道未依比例分配 北市：會跨區協作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北3日電）北市以修繕人行道改善行人環境，議員指待施作人行道總數約30萬餘平方公尺，卻未依比例分配修繕，使得各行政區修繕人行道進度產生差距。新工處今天說，必要時會跨區協助施作。

國民黨台北市議員王欣儀以質詢資料指出，市府為推動改善行人環境，藉更新修繕人行道鋪面等措施，逐步打造以人為本的行人環境。經她統計，至今年4月15日止，全市待施作修繕的人行道總面積有30萬餘平方公尺、共939件。

她說，因新建工程處對待修繕人行道是採各行政區平均分配，所以每個行政區待修繕人行道面積固定為4583平方公尺，如南港區待修繕面積約4589平方公尺，修繕率達百分之百，但大安區待修繕面積有5萬餘平方公尺，就遠遠跟不上進度。要求改善。

新工處回應，針對議員質詢人行道施作量能，相關數據都是開口合約且是採12個行政區平均分配，確實發現大安區人行道須更新數據較多，為補足工班等狀況，改為專案標案處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新工處表示，去年底和今年初進行修繕人行道招商標案時發現，多家廠商對開口合約沒意願，主要考量是合約設置修繕點太散，業者提到有專案標就會提高投標意願，且針對修繕數量較多如大安路等路段，都是採專案標案處理。

新工處指出，議員提到今年人行道標案，雖各行政區契約金額相同，但都有訂定擴充條款，可擴充契約金額滿足各行政區實際要改善需求量，如有不足，各行政區標案也會跨區彈性施作，非僅限定於得標的行政區。（編輯：方沛清）1140503