飛力獅好投連19局無失分 獅隊賞悍將主場4連敗

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（中央社記者楊啟芳新北2日電）中職今天在新莊棒球場的賽事，統一獅林子豪轟出本季第4發全壘打，加上飛力獅6局無失分好投，已經連19局無失分，終場獅隊以4比2擊退富邦悍將，讓悍將吞下主場4連敗。

獅隊的林子豪在4局上從魔力藍（Shawn Morimando）手中轟出陽春砲，先馳得點；6局上林靖凱、林岱安選到保送後，陳聖平擊出內野安打形成滿壘，林佳緯再敲帶有2分打點安打，接著陳聖平、林佳緯發動雙盜壘再得1分。

悍將在8局下追回2分，不過終場獅隊仍以4比2擊退悍將，奪下2連勝，目前仍暫居第1名。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）此戰用102球投6局，被敲出7支安打，沒有出現保送，送出3次三振，沒有失分，拿下本季第2勝，也獲選為單場MVP。

飛力獅目前出賽3場、投19局都還沒有掉過分，防禦率還是0。飛力獅表示，「我知道，但不會有壓力，終究會有失分的局面發生，只能盡力每一局不要掉分，即使掉分也能保持自信。」

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雖然只有3次三振，不過飛力獅強調，「這是比賽的一部分，不能每次都奢求三振，也感謝隊友支持才有這樣的表現。」談到目前適應台灣的狀況，飛力獅指出，現在已經愈來愈適應，「感覺愈來愈棒，每一場都做不同調整，漸入佳境的感覺。」

本季林子豪已累積4發全壘打，今年傷癒歸隊後長打火力發揮，獅隊總教練林岳平表示，林子豪在春訓就有提早修正打擊的方向，「他要健康才有辦法持久，很多時候從患得患失中去調整方針，目前攻擊很穩定，不過長打那麼多不是我們預期到的。」（編輯：黃名璽）1140502