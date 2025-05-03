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台大藝術季30週年 主題「潮汐」思索人與環境

2025/5/3 11:58（5/3 12:11 更新）
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第30屆台灣大學藝術季2日晚間在總圖書館前的振興草坪開幕，今年主題為「潮汐 Rise and Fall」，將台大比喻為一片擁有豐富資源的潮間帶。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年5月3日
第30屆台灣大學藝術季2日晚間在總圖書館前的振興草坪開幕，今年主題為「潮汐 Rise and Fall」，將台大比喻為一片擁有豐富資源的潮間帶。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年5月3日
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（中央社記者陳至中台北3日電）第30屆台灣大學藝術季2日晚間開幕，今年主題為「潮汐 Rise and Fall」，將台大比喻為一片擁有豐富資源的潮間帶，思索人與環境之間的牽引與流動。

台大今天發布新聞稿表示，今年為期15天的台大藝術季由土木系學生李宥辰提出策劃概念，戲劇系教授林鶴宜擔任指導老師，以自然現象「潮汐」為隱喻，想像台大介於海與陸之間，在這片變動的場域中，每個人都是一顆擁有稜角、大小不一的石頭，在洪流與時間的沖刷下，被形塑為獨特的模樣。

藝術季開幕式「逐浪之境」昨晚登場，有多個社團和藝人表演，並同步舉辦「潮浪集」社會議題市集。校長陳文章致詞時期許，台大人除了在學校學習專業之外，也要獲得藝術與文化的陶冶，使生命能有更全面的啟迪與發展。

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今年「浪潮30」動態地景藝術專案，於總圖書館前振興草坪打造大型戶外裝置藝術「觀潮亭」，亭身曲線象徵潮水起伏，搭配夜間燈光裝置，於日夜交替中模擬生命漲落的節奏。

為呼應AI（人工智慧）科技浪潮，藝術系還推出一系列線上活動，包括另類實境遊戲、公眾議題論壇、生成式趣味測驗、全方位沉浸式影像展等。相關資訊可參考「台大藝術季NTU ArtFest」臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：梁君棣、李亨山）1140503

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第30屆台灣大學藝術季2日晚間在總圖書館前的振興草坪開幕，今年主題為「潮汐 Rise and Fall」，設置「浪潮 30」動態地景藝術專案大型戶外裝置藝術「觀潮亭」。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年5月3日
第30屆台灣大學藝術季2日晚間在總圖書館前的振興草坪開幕，今年主題為「潮汐 Rise and Fall」，設置「浪潮 30」動態地景藝術專案大型戶外裝置藝術「觀潮亭」。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年5月3日
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