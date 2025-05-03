失聯移工拒攔檢撞警逃逸 彰院判7月後驅逐出境

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（中央社記者鄭維真彰化3日電）阮姓越南籍失聯移工拒攔檢，倒車衝撞員警及行經車輛，且不顧後車輪遭員警開槍示警仍駕車逃離，經警方循線逮捕，彰化地院近日依妨害公務罪處阮男7月刑期，執行完畢驅逐出境。

根據台灣彰化地方法院判決書，阮姓男子於民國111年5月經雇主通報為失聯外籍移工，去年12月他在彰化縣駕駛已註銷車牌號碼的自小客車時，員警以機車鳴笛並敲其車窗喝令停車，他卻突然倒車衝撞員警，隨即又撞上路過的1輛自小客車。

雙手被撞傷的員警見情況危急，朝阮姓男子後車輪開槍示警，但阮男仍不顧危險，開車逃逸，案經彰化縣警察局田中分局報請台灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。

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彰化地院認為，被告明知員警依法執行職務，非但拒絕配合，竟不顧員警等人安危，倒車加速逃逸，導致員警受傷，侵害警察機關執行職務嚴正性，影響社會秩序及國家公權力執行。

法官考量阮姓男子犯後坦認犯行，兼衡其有傷害、妨害自由、毒品等案件前科，素行非佳，且為逃逸移工，依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑7月，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。（編輯：李亨山）1140503