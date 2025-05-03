金門新北合作防救災 提升跨縣市支援、交流能量
2025/5/3 13:28（5/3 13:51 更新）
（中央社記者吳玟嶸金門3日電）金門縣消防局與新北市消防局針對跨縣市防救災、互助支援議題，將以實體參訪、遠距視訊、防災士交流，以及教育訓練資源共享等方式，深化跨域合作。
金門縣府與新北市府去年簽訂「防救災合作備忘錄」，昨天金門縣消防局與新北市消防局在「跨縣市防救災合作會議」中，就跨區互助支援、兵棋推演及長期合作平台等議題進行交流討論。
金門縣消防局今天透過新聞稿表示，會中除聚焦「大規模災害時相互支援」議題，模擬大規模風震災發生時，雙方針對可能需求資源進行盤點，並初步訂定可支援物資種類與人力配置。
針對「跨縣市聯合兵棋推演」，規劃後續配合年度演習，由金門縣邀請新北市參與兵棋推演，盼藉共同演練，驗證支援流程與通聯情形。
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消防局也表示，此次會議就「跨縣市防救災合作平台」建置達成初步共識，雙方同意未來持續透過實體參訪、遠距視訊、韌性社區與防災士交流，以及教育訓練資源共享等方式，深化跨域合作。
金門縣消防局長呂英華說，盼透過此次合作會議凝聚雙方合作共識，透過2縣市建立的防救災合作平台，將持續深化大規模災害相互支援、聯合演練、參訪交流等合作面向，並逐步提升金門縣與新北市在風災、震災等大規模災害情境下應變與互助能量。（編輯：龍柏安）1140503
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