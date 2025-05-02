學生辦棺材體驗展受歡迎 空總2度展出

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（中央社記者王寶兒台北2日電）死亡是人生必修課，文化大學5名準畢業生以此思考，能否在活著時就讓人提前感受死亡的重量，3月推出限時「棺材體驗」展，2天就吸引近500人，明天起將在空總2度展出。

5名學生為徐子軒、黃柏諺、袁筱喬、張淑美及陳家豪，他們是中國文化大學大眾傳播學系大四生，3月共同以「漫遊者」為名在台北藝術空間「濕地」開展，除以攝影作品呈現對生老病死的關注，也準備一口棺材放置展場，在社群平台上一度引起討論。

「漫遊者」團隊向中央社記者表示，棺材作為生命最終容器，只會在死亡時接觸，但他們希望打開那道禁忌之門，邀請觀眾親自走進其中，與自己好好對話。當躺進棺材、與外界隔絕的那一刻，會不自覺地開始思考：「人生中最重要的人是誰？還有什麼話沒來得及說？」

3月展出時僅有2天展期，但來了近500名觀眾，「漫遊者」團隊表示已超乎事前預期，最令他們動容的是有名女孩在體驗後靜靜流下眼淚，「她說，那一刻彷彿見到了自己生命中許多來不及告別的人，原來『結束』也可以是一種開始。」

「漫遊者」團隊表示，還有不少觀眾在離開後特地寫信給他們，說展演打開了他們心裡長久壓抑的情感，也有人說從那天起，他開始主動關心身邊的人。「我們從這些回饋中深深感受到，當藝術與生命議題真正連結時，那個震盪是可以直擊人心的。」

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此次「棺材體驗」將於文化大學大眾傳播學系畢業展「觀景窗 ViewFinder」回歸，「漫遊者」團隊表示，此次體驗將比上次更為精煉，且像一場儀式。希望讓空間成為沉靜而深刻的場域，讓「活著」的人重新看見生命的重量。

「觀景窗ViewFinder」展明天10時起將在台灣當代文化實驗場圖書館展演空間2樓展出至4日晚上7時，相關資訊可參考其Instagram帳號（wanderers_o41）。（編輯：吳素柔）1140502