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美對小額包裹徵稅 Temu從中國直接發貨商品基本消失

2025/5/2 21:24（5/2 21:48 更新）
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美國2日起對來自中國的小額包裹徵收關稅,外媒報導,Temu從中國直接發貨的商品基本已經消失。（中央社檔案照片）
美國2日起對來自中國的小額包裹徵收關稅,外媒報導,Temu從中國直接發貨的商品基本已經消失。（中央社檔案照片）
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（中央社台北2日電）美國2日起對來自中國、800美元以下小額包裹，徵收其申報價值的120%關稅或每件100美元。華爾街日報報道，中國電商巨頭SHEIN及Temu的一些商品價格上漲40%至100%，Temu從中國直接發貨的商品基本已經消失。

華爾街日報1日報導，中國電商巨頭SHEIN和Temu原本受惠於美國的小額包裹關稅豁免政策，但這政策會於2日結束。根據中國電商價格和銷售追蹤者Geekbi的資訊，在2日前，這2個網站的一些商品價格上漲了40%至100%。

報道表示，現在在Temu網站上，從中國直接發貨的商品基本已經消失。Temu最初在結帳時單獨列出關稅，顯示進口費用往往超過商品本身的價格。近日Temu似乎轉為只展示標註為「本地」、「沒有進口費用」的商品，這意味商品已經被賣家進口到美國並存放在美國的倉庫內。這些商品需繳納的任何稅款都已經支付。

報導表示，SHEIN仍有展示從中國發貨的商品，該網站沒單獨列出商品的關稅。

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報道提到，SHEIN和Temu都已大幅削減在美國的廣告投放。根據績效行銷機構的資訊，較早時候，用戶在谷歌上看到的廣告中，每5條就有一條是這2家公司的廣告。現在這2家公司的廣告已從谷歌中消失。

報導又表示，過去2年，SHEIN和Temu在美國應用程式商店中，在購物類應用程式排前列。在1日，SHEIN和Temu的排名已分別降至第6位和第11位。（編輯:陳鎧妤）1140502

#Shein
#中國
#谷歌
#Temu
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