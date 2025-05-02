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國民初戀回來了 「心之谷」重映推限量特典

2025/5/2 16:10（5/2 17:01 更新）
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吉卜力工作室經典動畫作品「心之谷」2025年適逢上映30週年，台灣片商宣布將重映，故事描述喜愛看書的少女月島雯（右）與男主角天澤聖司（左）因圖書館借書卡結下緣分，也展開一段互相鼓勵對方的青春戀曲。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
吉卜力工作室經典動畫作品「心之谷」2025年適逢上映30週年，台灣片商宣布將重映，故事描述喜愛看書的少女月島雯（右）與男主角天澤聖司（左）因圖書館借書卡結下緣分，也展開一段互相鼓勵對方的青春戀曲。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
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（中央社記者王心妤台北2日電）吉卜力工作室的「心之谷」今年上映滿30週年，男主角天澤聖司被不少影迷認為是國民初戀，台灣片商今天宣布電影除了將重映，也將片中經典畫面製成限量特典，供影迷收藏。

「心之谷」描述喜愛看書的少女月島雯與天澤聖司因圖書館的借書卡結下緣分，也展開一段互相鼓勵對方的青春戀曲。

故事靈感源自於宮﨑駿偶然看到柊葵所繪的少女漫畫，清新題材馬上打動他，並讓他主動向鈴木敏夫提出想改編成動畫電影的期待，1995年暑假上映後獲得好評，有超過208萬人次觀影，榮登年度日本電影票房冠軍。

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「心之谷」除了在日本獲得好評，歐美影圈也有不錯成績，知名影評網站「爛番茄」有95％的新鮮度好評，更入選百大最佳日本動畫電影，英國「Time Out」週刊也將「心之谷」評為百大動畫片中的第54名，電影延伸作品「貓的報恩」也成為經典。

片商為了紀念「心之谷」重映，與電商平台合作發行復古紀念票卡，選出片中「初遇男爵、屋頂的約定」等動人場景，讓影迷重溫初戀悸動。（編輯：龍柏安）1140502

#鈴木敏夫
#宮﨑駿
吉卜力工作室經典動畫電影「心之谷」將重映，台灣片商並與電商平台合作推出限量特典，提供影迷收藏。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
吉卜力工作室經典動畫電影「心之谷」將重映，台灣片商並與電商平台合作推出限量特典，提供影迷收藏。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
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