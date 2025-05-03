早安世界》台幣飆9.53角收31.064元 創2002年來最大單日升幅

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台幣飆9.53角收31.064元 創2002年來最大單日升幅

美股反彈激勵台股2日大漲552.61點，外資積極匯入加上出口商拋匯，帶動新台幣升勢猛烈，盤中升幅達1.247元，新台幣兌美元終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是2002年統計以來單日最大升幅，也成為亞洲當日最強貨幣。央行表示，國內匯市可能存在新台幣升值的預期心理，加上台股大漲，外資匯入本金，美元供給大幅增加推升新台幣升值，央行基於職責，已適時進場調節。（看完整報導）

北市幼兒園性侵案 毛畯珅判刑28年8月定讞

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍6名女童，二審認定他犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行有期徒刑28年8月，1日最高法院駁回上訴定讞。台北地檢署另查出毛畯珅涉侵犯39名幼童，以及在公共場所涉偷拍未成年性影像306次，依法起訴，並建請法院量處最重之刑罰，此案由台北地方法院審理中。（看完整報導）

TikTok承認將歐洲用戶個資傳至中國 愛爾蘭重罰184億元

根據愛爾蘭資料保護委員會（DPC）說法，中國科技業巨擘字節跳動持有的TikTok在調查當中，承認將歐洲使用者資料存放在中國，遭歐洲聯盟（EU）國家愛爾蘭當局重罰5億3000萬歐元（約新台幣184億元），這是愛爾蘭資料保護委員會歷來最高開罰金額之一。TikTok則回應打算提出上訴，並說「從未接獲」中國當局要求提供歐洲使用者資料。（看完整報導）

未來一週溫暖偏熱 4日起鋒面接力報到全台有雨

中央氣象署表示，未來一週溫度上溫暖偏熱，鋒面接力報到，各地都有降雨機率。本週末水氣增加，4日白天西半部、東北部還是屬於多雲的天氣型態，花東要留意降雨，中午後整體水氣增加，各地都有午後雷陣雨發生機率。6日該波鋒面結構較好，要留意短延時強降雨發生機率。（看完整報導）

世界新聞自由指數台灣蟬聯亞洲第一 中國倒數第3被稱最大記者監獄

總部設在法國巴黎的無國界記者組織（RSF）1日公布2025年世界新聞自由指數，台灣在全球180個國家中排名24，較去年上升3名，蟬聯亞洲第一，評比為「令人滿意」。RSF報告寫道，台灣是民主自由體制，「然而，記者受極度兩極化的媒體環境影響，環境以煽情主義和追求利潤為主導」。中國排名再退步，列全球倒數第3，被形容為「世界最大記者監獄」。（看完整報導）

川普提2026預算 大砍援外與綠能等非國防支出

美國總統川普2日將向國會提出2026會計年度政府預算，主打大砍援外與再生能源經費、增加邊界與國家安全等開支。美國Axios新聞網形容，由規模與內容來看，這份預算形同再次對現狀宣戰，針對的正是民主黨政府時期的優先政策與項目。（看完整報導）

澳洲大選3日登場艾班尼斯有望連任 看懂兩大黨政策、外交立場

澳洲將於3日舉行大選，執政的中間偏左澳洲工黨民調暫居領先，讓艾班尼斯有望成為20多年來第一位成功連任的總理。艾班尼斯的主要政治對手是中間偏右自由黨/國家黨聯盟領袖達頓。不過，澳洲也有越來越多選民看向兩大黨以外的選擇。（看完整報導）

網紅稱入住房間床底藏陌生男子 東京APA飯店調查中

烏克蘭網紅娜塔莉近日上傳影片，稱自己前往日本獨旅，入住東京都一間APA飯店時，驚覺床底下躲著一名陌生男子，引發廣大關注與討論。APA飯店1日表示，目前正由相關機關調查中，無法對外說明。（看完整報導）

影片／WNBA台裔球員陳紫柔大聯盟開球 喊以台灣背景為榮

WNBA金州女武神美籍台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）正緊鑼密鼓練習，備戰16日的開幕賽。她1日在美國職棒MLB巨人隊安排下，參加台灣日並開球。她在場邊受訪時表示以自己的台灣背景為榮，迫不及待想回台灣。（看完整報導）

專訪／打過WNBA、歐洲聯賽 德國隊長瑪麗稱來台是完美旅程

德國女籃隊長瑪麗曾打過WNBA、歐洲職業聯賽，她在2024結束巴黎奧運後，來到完全陌生的台灣、成為WSBL台元紡織的一員。瑪麗很自豪當初的決定，「我覺得人生最重要的就是遇見彼此、互相交談，進而認識對方。」她說這是一趟完美的冒險和旅行，無論是夜市的潤餅或油飯，還是台灣人的好客和熱情，是她腦海中最暖心的回憶。瑪麗還提到，雖然賽季結束後，會和隊友走向不同的道路，但相信未來還有機會再聚。（看完整報導）

開箱老照片》不要侮辱我的美 「單眼皮女生」專輯熱賣

「中國娃娃」是由娃娃（陳冠樺）和貝兒（李小燕）於泰國組成的流行音樂女子團體，民國89年3月發行首張中文專輯「單眼皮女生」。同名主打歌以恰恰曲風搭配無厘頭歌詞「大錯特錯不要來，侮辱我的美」，挑戰社會對單眼皮的審美偏見，唱出自信，成為他們的代表作。（看完整報導）

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