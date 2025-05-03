台日執政黨青年局首度交流 林右昌盼常態化

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（中央社記者賴于榛台北3日電）日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆近日率團訪台，拜會總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、民進黨中央。民進黨秘書長林右昌今天透過新聞稿指出，台日執政黨青年局首度交流，未來盼雙方能建立更頻繁的互訪與交流機制。

民進黨今天透過新聞稿指出，中曾根康隆昨天率青年局幹部眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員根本拓、眾議員福田Kaoru等人拜訪民進黨中央黨部。民進黨由林右昌、兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷，以及立委吳沛憶、黃捷、蔡易餘、新北市議員山田摩衣、台南市議員沈震東、高雄市議員鄭孟洳等人接見訪賓，雙方就區域安全情勢、農產品及產業、教育文化等進行交流。

林右昌說，去年12月他代表黨主席賴清德前往日本自民黨總部與中曾根康隆等青年局幹部交流成果豐碩，回台後也在賴清德支持下，正式成立民進黨青年局，很高興能見證自民黨與民進黨的青年局第一次正式會面的歷史時刻。

他說，台日雙方交流至關重要，成立青年局就是希望建立自民黨與民進黨兩黨制度性的交流，此次會面只是開端，未來希望雙方能建立更頻繁的互訪與交流機制。

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陳冠廷表示，民進黨青年局雖然是新生的單位，但充滿熱情與衝勁，盼能學習自民黨青年局的寶貴經驗，與年輕世代的政治領袖，建立起坦誠的對話與真摯的友誼，並誠摯希望建立起更緊密、常態化、機制化的對等交流關係。

中曾根康隆指出，民進黨與自民黨同為執政黨，面臨當前區域安全局勢的考驗，也同樣在處理許多國內政治所面臨的共同課題，雙方成員都是要承擔台灣及日本未來的世代，盼透過青年局的平台多所交流，有利雙方在政策及議題上的經驗交換。（編輯：黃瑞弘）1140503