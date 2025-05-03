偽娘摩天輪上拍不雅片致歉 警揪出身分通知到案

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）有2名偽娘在高雄知名商場摩天輪車廂內拍攝不雅影片上傳，警方已查到洪姓、蔡姓男子身分通知到案，2人也在網路聲明道歉，全案將依違反公然猥褻罪移送高雄地檢署偵辦。

有民眾在網路上發現2名偽娘一起在高雄某知名商場摩天輪車廂內拍攝不雅影片，更上傳至網路。其中洪男事後發聲明致歉，表明當天是蔡姓友人臨時起意，才協助拍攝不雅影片，事後也基於情誼轉發蔡男貼文，針對疏於考慮友人行為不當，造成商場困擾，誠摯道歉。也願意配合檢警調查承擔責任。

疑為影片中做出不雅行為的蔡男也發聲明，承認影片是自己主導上傳，影片中做了不對的事，對業者、民眾與整體社會觀感造成嚴重影響，深感羞愧與懊悔。也希望責任應由自己一人承擔。

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轄區高雄市政府警察局前鎮分局今天表示，警方目前已通知當事人29歲洪男及23歲蔡男，待到案說明調查後，全案依違反公然猥褻罪移請高雄地方檢察署據以偵辦。也提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法。

依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。」意圖營利而犯罪得加重。（編輯：龍柏安）1140503