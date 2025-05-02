馬祖高中生錄取百億圓夢計畫 盼分享所學見聞

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（中央社記者潘欣彤連江縣2日電）馬祖高中陳于婕、陳玟伶獲教育部青年百億海外圓夢基金計畫錄取，暑假將啟程至日本、冰島。2人今天接受中央社訪問說，馬祖相關資源缺乏，盼透過社群分享此行所學給更多人。

馬祖高中今天安排2位錄取教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」海外翱翔組學生接受中央社專訪。2年級陳玟伶將到東京，參訪任天堂、吉卜力工作室等知名企業，並學習遊戲與動畫製作；1年級陳于婕則將前往冰島，探索島嶼能源並實地了解環境議題。

就讀馬祖高中2年級資訊應用學程的陳玟伶，興趣是繪畫、創作，以及參加各式活動。她告訴中央社記者，喜歡日本的遊戲，最愛的動畫是「進擊的巨人」，所以能獲選百億青年圓夢計畫前往東京，對她來說是不折不扣的「圓夢」。

陳玟伶說，備審資料中強調會將此次所學，透過社群媒體平台分享給更多人，讓面談教授肯定她的積極與野心。而獲選後，她除在個人社群平台分享預熱內容，自修基礎日文外，更已主動聯絡其他錄取者，打算聯合眾人力量，以Google協作網頁形式，展示參訪團員們的作品。

陳于婕則跟中央社記者說，本來對環境議題就有興趣，也常參與淨灘等志工活動，發現家鄉馬祖面臨海洋廢棄物、能源缺乏等議題，卻無讓她實際參與行動管道，所以希望透過青年海外圓夢計畫，從冰島的「他山之石」，重新思考馬祖環境問題。

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陳于婕認為自己能獲選，除在申請資料與面談審查時準備充足外，英語能力也是重要關鍵。期待冰島之行能開拓視野、參與志工服務外，更打算將參訪所學知識帶回馬祖分享「不讓收穫只在我1個人身上」。

教育部的青年百億海外圓夢基金計畫讓15至30歲青年可申請參與築夢工場組及海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，進行2週至1年的圓夢行動。海外翱翔組結合部會與民間組織，由政府主導，讓青年赴國際組織或基金會、智庫等單位，提供青年申請赴海外蹲點見習、培訓、服務或交流。（編輯：林恕暉）1140502