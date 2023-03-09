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3/9本土增9403例 連5週呈下降趨勢

2023/3/9 14:43（3/9 17:57 更新）
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中央流行疫情指揮中心公布，9日國內新增9403例COVID-19本土病例。圖為6日台北市中山區民眾外出大多仍習慣戴上口罩。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心公布，9日國內新增9403例COVID-19本土病例。圖為6日台北市中山區民眾外出大多仍習慣戴上口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情連5週呈現下降趨勢，今天又跌破萬例。中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增9403例本土病例、49例死亡；另新增181例境外移入病例。

指揮中心發言人羅一鈞下午在COVID-19疫情記者會中表示，以3月3日到3月9日這一週來看，平均每天新增確診數為本土1萬439例、死亡52例、境外移入170例。

至於整週累計確診數，指揮中心指揮官王必勝表示，第9週7萬8463例，與第8週的9萬8694例相比，降幅約20.5%，連5週呈現下降趨勢。

有關每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率1%微幅下降到0.9%；工作人員則自2月27日免定期篩檢。

此外，指揮中心公布國內新增37例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為33例本土個案及4例境外移入。

根據上週檢測結果，33例本土個案中，有22例為BA.2.75株、占67%，7例BA.5株、占21%，2例BQ.1株、6%，1例BF.7株、3%，1例BA.2株、3%；4例境外移入，分別為BA.2.75、BQ.1、BF.7、XBB各1例。（編輯：陳政偉）1120309

#COVID-19
#疫情
#輕症
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