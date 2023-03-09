輕症3/20起免隔離 教育部籲師生確診隔天5日內不到校

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（中央社記者陳至中台北9日電）指揮中心今天宣布，3月20日起輕症確診者免隔離。教育部表示，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議師生在確診的0日及次日起5日內，在家自主健康管理，不要到校上課。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情平穩，預計3月20日起篩檢陽性的輕症、無症狀者，採10天自主健康管理免隔離。

教育部隨後發布新聞稿指出，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議輕症、無症狀師生，在確診的0日及次日起5日內，在家自主健康管理，不要到校上課、上班，如果快篩陰性，可提早解除自主健康管理。

外界擔心請假問題，教育部指出，學生持快篩陽性證明，可請病假，不列入出缺席紀錄；家長在孩子上述病假期間，可請「防疫照顧假」。

學校的教職員工如果無法居家辦公或線上教學，也可持快篩陽性證明請病假。0日及次日起5日內的病假，不列入學年度病假日數計算及成績考核，教師所遺留的課務，由學校協助安排代課，並支付鐘點費。

教育部表示，將持續配合指揮中心最新防疫政策，適時調整校園防疫措施，並鼓勵師生施打疫苗。（編輯：陳政偉）1120309

（指揮中心提供）