3/20起師生確診隔天5日內不到校 建議性質無罰則

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（中央社記者陳至中台北9日電）指揮中心今天宣布，20日起輕症確診者免隔離，教育部籲師生在確診的0日及次日起5日內在家自主健康管理，不要到校上課，但屬建議性質無罰則。第6日若快篩陽性，仍可繼續請假，不列出缺席紀錄。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情平穩，預計3月20日起篩檢陽性的輕症、無症狀者，採10天自主健康管理免隔離。教育部隨後發布新聞稿指出，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議師生在確診的0日及次日起5日內，在家自主健康管理，不要到校上課、上班。

教育部隨後以文字回應媒體，解釋指揮中心今天發布的自主健康管理指引屬「建議性質」，教育部給各校的指引也是「沒有罰則」的建議性質。但為保護師生健康及校園安全，仍請遵守上述「建議」。

教育部提到，師生確診次日起第6日，即可到校上課；如果第6日仍快篩陽性並有症狀，取得醫師證明後仍可請假，一樣不列出缺席紀錄，家長也可申請防疫照顧假。

教育部也提醒，按照指揮中心建議，自主健康管理期間有症狀時在家休息，如果有外出與入校的必要時，請全程佩戴口罩。（編輯：陳政偉）1120309