確診輕症者免隔離 請假可出示快篩陽性照片、免診斷證明

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確診輕症者免隔離20日起上路，指揮中心表示，請假時認快篩陽性證明即可，不須要求醫師的診斷證明。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）國內COVID-19疫情平穩，疫情指揮中心今天宣布，確診輕症者免隔離0+n政策將自3月20起上路，在假別規定方面對象分5大類，建議採快篩陽性證明即可，不須出示醫師診斷證明。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，第3波本土Omicron疫情處於低點，室內口罩鬆綁及228連假均未造成疫情反彈，加上「疫苗+1」活動展開，群體免疫保護力將進一步提升，足以支持擴大防疫鬆綁措施。

王必勝說，3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，相關防治措施同步放寬。

指揮中心發言人羅一鈞說明0+n各類對象適用假別，共分5大類，其中軍職人員適用假別為病假（無不利處分）；公務人員適用假別為病假（0日及次日起5日以內之病假不列入年度病假日數計算及考績等次考量）以及居家辦公。

教師如無法居家辦公或線上教學，可請病假（0日及次日起5日以內之病假，不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量，其所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費）。

至於學生適用假別為病假（0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄），家長可請防疫照顧假；勞工的適用假別為普通傷病假（0日及次日起5日以內不得扣發全勤獎金）。

此外，羅一鈞指出，在請假依據上，建議認快篩陽性證明（如照片）即可，不須要求出具醫師開具的診斷證明，請假相關作業細節，依目的主管機關規定辦理。（編輯：陳政偉）1120309