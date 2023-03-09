輕症者20日起免隔離、自主健康管理0+N 外出建議全程戴口罩

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隨國內COVID-19疫情平穩，中央流行疫情指揮中心9日宣布，預計自3月20日起輕症確診者免隔離。圖為2日高雄市鹽埕區景點遊憩人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）經過1159天，COVID-19輕症強制隔離將走入歷史。指揮中心今天宣布，預計自3月20日起取消輕症隔離等7項防疫措施，維持4項醫療相關政策，調整死亡喪葬慰問金及關懷金適用對象。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年1月15日列為第五類法定傳染病，採確診強制隔離至今，輕症強制隔離將在3月19日走入歷史，經過1159天。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中宣布，如疫情穩定，自3月20日起輕症免通報、免隔離，由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理。

指揮中心發言人羅一鈞說明，n為10天，建議有症狀時在家休息，避免非必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出，並配合自主健康管理至快篩陰性，或發病/採檢陽性滿10天，外出時請全程佩戴口罩，具重症風險因子者儘速就醫，及時開立口服抗病毒藥物；0+n自主健康管理屬於指引性質，無罰則。

至於中重症通報部分，羅一鈞表示，由「確診均通報」改為「併發症（中重症）才須通報」，COVID-19檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他COVID-19相關併發症因而住院（含急診待床）或死亡，醫事人員才須通報。

根據指揮中心規劃，將取消「輕症強制隔離」「指定處所隔離通知書（居家照護對象）開立」「確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0+7）」「輕症通報、提供確診數位證明」「確診者簡訊、自主疫調回報」「居家照護遠距諮詢」「確診死亡個案遺體儘速火化」等7項。

至於醫療端經醫師評估及符合病例定義者，仍維持公費口服抗病毒藥物、公費清冠一號、住院需採適當防護措施、住院者開立隔離治療通知書。

喪葬部分，將調整死亡喪葬慰問金及關懷金的適用對象。（編輯：管中維）1120309

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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