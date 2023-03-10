產險公會：3/20起輕症防疫險不理賠

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（中央社記者謝方娪台北10日電）指揮中心自3月20日起調整COVID-19病例定義，牽動防疫險理賠。因防疫險承保範圍為「法定傳染病」，產險公會今天說明，3月20日起COVID-19輕症已不符合防疫險理賠條件。

防疫政策逐步鬆綁，3月20日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診輕症者免隔離、免通報為法定傳染病。隨指揮中心調整COVID-19病例定義，牽動防疫險確診理賠，引起外界高度關注。

產險公會防疫險理賠小組今天召開會議研議，並在下午發布聲明說明，按防疫險商品契約條款約定，被保險人經醫師診斷確定罹患法定傳染病者，保險公司依約給付確診保險金。

產險公會指出，指揮中心已於今天對外說明，COVID-19病例定義將於3月20日調整，由於新定義未包括輕症，即COVID-19輕症已非COVID-19確定病例，而不屬於法定傳染病範疇。

因此，產險公會說明，自今年3月20日起，若經診斷屬COVID-19輕症者，依疾管署規範不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。

根據金管會公布最新統計，今年截至2月28日止，一般法定傳染病防疫險理賠件數達82.07萬件、理賠金額達新台幣334.72億元，疫苗險理賠件數達19.78萬件、理賠金額達82.71億元，合計防疫雙險今年已理賠417.44億元，防疫雙險2022年全年理賠金額則高達2116.45億元。（編輯：潘羿菁）1120310