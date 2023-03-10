股利政策備受關注 中信金：有配發1.1元實力

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（中央社記者蘇思云台北10日電）去年股債市動盪影響金控投資獲利，外界關注金控股利政策。中信金今天表示，過往還有保留很多未分配盈餘，不須動用資本公積，初步計算中信金每股有配發新台幣1.1元的實力，但仍要經董事會最後決定。

中信金今天下午線上舉行去年第4季法人說明會，由中信金總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。

陳佳文表示，2022年對全球的金融市場而言是很辛苦的一年，主要原因包含俄烏戰爭、通膨、美國聯準會快速升息，股市、債市大幅回檔，金控的投資業務都比較不好，不過，銀行存放款業務受惠利差擴大，仍表現亮眼。

陳佳文表示，中信金去年累計稅後盈餘312.79億元，年衰退42%，如果扣除防疫保單的213億元損失，獲利衰退大概是7%，在金融同業中仍屬穩健。

至於整體衰退較少的原因，陳佳文分析，中信銀去年稅後盈餘年成長24.7%、達371.42億元，存放款基礎有不錯的擴充，疫情和緩後東南亞、日本地區海外營運也逐漸恢復常軌，海外獲利也回到疫情前水準，支撐銀行獲利創歷史新高。

媒體關注對台灣央行3月貨幣政策的態度，陳佳文表示，近期外界預期美國聯準會（Fed）可能3月升2碼（1碼為0.25個百分點）機率大增。台灣央行去年升2.5碼，但今年台灣2月消費者物價指數（CPI）還有2.43%，央行3月可能升半碼，但後續可能看經濟狀況而定。

信用卡業務上，陳佳文表示，中信LINE Pay卡是全台發卡規模最大的一張卡，總發卡量達523萬張，領先第二名非常多。其中，信用卡占237萬張、簽帳金融卡為286萬張，去年總簽帳金額約2840億元，其中信用卡占2007億元。

至於富邦COSTCO卡是否對中信帶來威脅，陳佳文表示，好市多是規模很大的一張卡，聯名卡發卡權從國泰世華銀變成北富銀，北富銀有望在信用卡市場上升到第二大，國泰可能往後退。

陳佳文強調，簽帳金額其實不重要，對銀行來說，手續費有沒有成長才是關鍵，目前中信銀主要手續費收入都位居第一，且領先同業非常多。

至於中信金股利政策與增資規劃，徐旻傾表示，去年股債市不好，但過往金控還有保留很多未分配盈餘，今年可以拿來發放，計算後，中信金2022年每股有分配1.1元的實力，這並不包含資本公積跟法定盈餘公積。實際發放金額要考量業務成長、資本適足率與投資人期待，再由董事會決定。

徐旻傾表示，金控今年沒有普通股現金增資規劃，但有可能視情發行具有資本性質的特別股或次順位債券。（編輯：楊凱翔）1120310