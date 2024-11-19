明年股利發放超過2元？中信金高麗雪：有機會

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（中央社記者羅元駿台北19日電）中信金今年前3季獲利創新高，外界關心明年股利發放水準可達2元？中信金總經理高麗雪指出，是有機會、有能力的（capacity），不過仍要考慮成長所需資本、子公司盈餘上繳等因素。

中信金今天召開第3季法人說明會說明營運成績，由高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金今年前3季累計稅後淨利為新台幣586.5億元、創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元。

外界關心股利發配是否超過2元，高麗雪指出，截至10月中信金稅後EPS已有3.2元，是有機會、有能力的（capacity），至於實際能發多少有許多考量因素，像是因應2025年成長所需留的資本、子公司獲利上繳情形以及雙重槓桿比率要留多少等。

中信銀營運部分，高麗雪表示，目前中信銀海外布局在柬埔寨、馬來西亞尚未有據點，會持續爭取。徐旻傾補充，中信銀前3季獲利前3的海外分行，分別是香港的58億元、成長1.3%；新加坡獲利21億元、年增近20%，中國分行獲利13億元。

銀行房貸部分，高麗雪說，業務還有成長動能與空間，以針對服務現有客戶為主，新戶較為保守，並著重在好人好物、自住首購的剛性需求。

至於美國總統當選人川普（Donald Trump）上台後對中信金可能的影響。高麗雪說明，中信金研判不利部分是加徵關稅和貿易政策的高度不確定性，以及非法移民對物價有干擾。不過，川普監管政策的鬆綁，對科技和金融業的發展則有助力。而中信金對美國聯準會（Fed）明年的降息預估為4碼（1個百分點）。

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對於兆豐金董事長董瑞斌今天呼籲金融業暫停投放非實名制廣告，高麗雪回應，打詐是全體金融同業的共識，大方向是配合的。不過，社群平台已成為民眾取得資訊的重要管道之一，而管道是中性的，為確保中信客戶取得的資訊是真實無誤的，內容都會經過認證的中國信託或是合作機構的官方帳號發出。

高麗雪強調，過去投放在沒有實名制平台的廣告會配合撤下，但社群平台是客戶取得金融資訊的管道，關鍵是如何正確運用並確保投放機構是實名制，她也指出，「怎麼樣不要被騙也滿重要的」。（編輯：楊凱翔）1131119