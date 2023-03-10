20日起輕症不賠防疫險 產險業史上最大衝擊告尾聲

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（中央社記者謝方娪台北10日電）3月20日起COVID-19輕症不再通報為法定傳染病，意味COVID-19輕症確診者不再符合防疫險理賠條件。產險業者表示，防疫險影響確定收尾，估今年產險業營運將較去年大為好轉。

中央流行疫情指揮中心自3月20日起調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例定義。因防疫險承保範圍為「法定傳染病」，產險公會今天說明，3月20日起COVID-19輕症已不符合防疫險理賠條件，保險公司依約不予理賠。

對於因防疫險理賠大失血的產險業而言，終於盼得好消息。一名產險業高階主管認為，如今指揮中心確定調整COVID-19病例定義，防疫險不再理賠COVID-19輕症，意味防疫險衝擊確定收尾，部分產險公司或還可回沖部分理賠準備。

產險主管解釋，產險業目前有效防疫保單中，一定比例均已因COVID-19出險過，加上為防止防疫險干擾今年營運，不少產險公司去年大量增提防疫險理賠準備，防疫險對今年產險業營運影響本已降低。

不過，產險主管強調，指揮中心調整COVID-19病例定義對產險公司仍是好消息，畢竟增加確診認定難度，可望大幅降低防疫險道德風險，但後續還要看防疫險保戶是否認同，估仍將可能出現個案理賠爭議。

另一名產險公司高層則低調表示，此防疫政策變化，對產險業會有正面影響。

根據金管會公布最新統計，今年截至2月28日止，防疫雙險合計已理賠新台幣417.44億元，2022年全年防疫雙險理賠金額則高達2116.45億元，超過產險業過去逾20年獲利總和。（編輯：潘羿菁）1120310