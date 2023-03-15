不畏防疫險衝擊 明台產2022年賺逾10億創史上新高

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（中央社記者謝方娪台北15日電）挺過防疫險衝擊，明台產險2022年稅後純益達新台幣10.9億元，逆勢創下明台產險成立以來新高，居產險業界第2名，僅次於新光產險。明台產險總經理陳嘉文表示，公司財務強健，RBC仍遠高於法令規定。

明台產險2022年11月將位於台北市仁愛路四段、使用長達32年的總部大樓賣給台新銀行，今年1月1日起將總部正式搬遷至仁愛路二段新總部大樓，並在今天舉辦新總部開幕剪綵。

明台產險表示，除了母公司日本三井住友海上集團（MSIG）社長舩曵真一郎親臨台灣表達重視，日本台灣交流協會副代表服部崇、東元集團會長黃茂雄、保發中心董事長簡仲明等貴賓均出席為新總部剪綵。

舩曵真一郎指出，明台產險自1961年9月開業、2005年加入集團，一直獲得令人矚目的發展，明台產險未來將以永續新總部為核心，繼續提供台灣民眾與企業高質量的產品與服務。

明台產險董事長松延洋介表示，配合新總部搬遷，明台產險將擴大推動綠色營運、綠色核保、綠色投資、綠色保險政策，同時積極因應氣候變遷，完成TCFD氣候相關財務揭露，實現淨零排放目標。

陳嘉文說明，明台產險開業61年餘，在全台各地廣設分公司並購置不動產，因辦公室逐年老舊，3年前開始進行資產活化，提升財務收益並同步汰換辦公室，配合未來業務發展策略搬遷新址。

陳嘉文提到，近5年明台產險不論簽單保費收入或稅後純益均快速成長，2022年產險業受防疫險衝擊，整體業界稅前虧損高達1905億元，但因明台產險風控得宜、即早停售，加上經營團隊積極應變，最終轉虧為盈。

陳嘉文揭露，2022年明台產險在台灣會計基礎稅後純益超過10億元、業界排名第2，防疫險以外業務綜合率達90.7%，且明台產險稅後獲利及核保利潤雙雙創下公司成立以來新高。

展望今年，陳嘉文指出，今年受國際再保能量緊縮、台灣防疫險重創產險業財務的雙重衝擊下，國內鉅額企業投保困難度大增，不過明台產險財務強健、資本適足率（RBC）遠高於法令規定，同時具有集團再保資源與優於業界的承保容量，期許持續提供優質客戶服務並創造卓越財務績效。（編輯：楊凱翔）1120315