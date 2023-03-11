本土增8444例 估未來一週單日個案低於9千例
2023/3/11 14:29（3/11 18:35 更新）
圖為3月5日小朋友們在新北市八里十三行文化公園放風箏。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）COVID-19疫情連3天跌破萬例，今天新增8444例本土病例及174例境外移入；確診個案中新增48例死亡。疫情指揮中心預估，未來一週單日新增個案甚至可能低於9000例，短期內回升機會偏低。
中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的本土確診數與上週六（4日）新增1萬1164例相比，減少2720例、降幅約24.4%，疫情持續下降，預估未來1週應都是低於萬例情形，甚至可能低於9000例。
羅一鈞表示，因為沒有看到新興變異株出現，疫情在短期內回升的機會偏低，「應該是很低」。
此外，3月20日起，COVID-19確診者須符合臨床及檢驗條件者，醫療院所通報後才屬於第5類法定傳染病。
羅一鈞表示，相關檢驗費用，包括醫用快篩、醫用PCR的申報及給付，仍將維持公費給付，待COVID-19的法定傳染病類別由第5類改為第4類後，才會進一步檢討公費檢驗部分是否回歸健保。（編輯：陳政偉）1120311
COVID-19疫情連3天跌破萬例，11日新增8444例本土病例及174例境外移入，確診個案中新增48例死亡。（取自疾管署官網）中央社記者沈佩瑤傳真 112年3月11日
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確診者3/20起符合中重症條件 才通報法定傳染病