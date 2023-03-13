3/13本土增6435例創321天新低 3/20起非偏鄉取消視訊診療

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增6435例COVID-19本土確定病例，創321天新低；自3月20日起，輕症免隔離上路後，非偏鄉、離島取消視訊診療，確診後須至實體診所看病。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，指揮中心統計，新增6435例本土病例，較上週一（6日）公布的6928例減少7.1%，是自去年4月26日6295例以來，創下321天新低；另外，新增142例境外移入個案，以及37人死亡。

指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪時表示，COVID-19本土疫情持續下降，並沒有發生防疫險效應，預估到3月20日輕症免通報、免隔離上路之前，本土疫情趨勢都還是會處在低點。

外界關心輕症免通報、免隔離實施後，重症高風險族群如何看診領取口服抗病毒藥物。羅一鈞說，公費口服抗病毒藥物對象未調整，民眾只要有檢驗陽性依據及高風險資格，經醫師評估可開立藥物，民眾在口服抗病毒藥物合約院所即可直接領藥。

但都會區的確診視訊診療將自3月20日起退場，羅一鈞說，視訊門診回歸「通訊診察治療辦法」，非偏鄉地區快篩陽性的民眾就要至實體診所看病，20日之後只剩下山地、離島等偏遠地區才會有視訊門診。

根據指揮中心統計，COVID-19口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）還有37.4萬人次庫存、莫納皮拉韋庫存量則有8.1萬人次，都還足夠使用200天以上。至於抗病毒藥物適用對象是否再擴大，如年齡下修至60歲以上等，羅一鈞說，將收集國際最新研究，提至專家會議討論。

3月10日至12日COVID-19疫苗接種5萬9351人次，截至目前為止COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、追加劑接種率76.5%，第2次追加劑接種率23.8%，65歲以上接種率47%。（編輯：管中維）1120313