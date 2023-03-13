更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

3/13本土增6435例創321天新低 3/20起非偏鄉取消視訊診療

2023/3/13 14:37（3/13 14:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內13日新增6435例COVID-19本土確定病例，創321天新低。圖為台北市信義區街頭。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
國內13日新增6435例COVID-19本土確定病例，創321天新低。圖為台北市信義區街頭。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北13日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增6435例COVID-19本土確定病例，創321天新低；自3月20日起，輕症免隔離上路後，非偏鄉、離島取消視訊診療，確診後須至實體診所看病。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，指揮中心統計，新增6435例本土病例，較上週一（6日）公布的6928例減少7.1%，是自去年4月26日6295例以來，創下321天新低；另外，新增142例境外移入個案，以及37人死亡。

指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪時表示，COVID-19本土疫情持續下降，並沒有發生防疫險效應，預估到3月20日輕症免通報、免隔離上路之前，本土疫情趨勢都還是會處在低點。

外界關心輕症免通報、免隔離實施後，重症高風險族群如何看診領取口服抗病毒藥物。羅一鈞說，公費口服抗病毒藥物對象未調整，民眾只要有檢驗陽性依據及高風險資格，經醫師評估可開立藥物，民眾在口服抗病毒藥物合約院所即可直接領藥。

但都會區的確診視訊診療將自3月20日起退場，羅一鈞說，視訊門診回歸「通訊診察治療辦法」，非偏鄉地區快篩陽性的民眾就要至實體診所看病，20日之後只剩下山地、離島等偏遠地區才會有視訊門診。

根據指揮中心統計，COVID-19口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）還有37.4萬人次庫存、莫納皮拉韋庫存量則有8.1萬人次，都還足夠使用200天以上。至於抗病毒藥物適用對象是否再擴大，如年齡下修至60歲以上等，羅一鈞說，將收集國際最新研究，提至專家會議討論。

3月10日至12日COVID-19疫苗接種5萬9351人次，截至目前為止COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、追加劑接種率76.5%，第2次追加劑接種率23.8%，65歲以上接種率47%。（編輯：管中維）1120313

#疫情
#視訊診療
#輕症
延伸閱讀
確診者3/20起符合中重症條件 才通報法定傳染病薛瑞元：輕症原則回歸健保 抗病毒藥物仍公費給付「疫苗+1」上路 李秉穎籲至少打1劑COVID-19疫苗產險公會：3/20起輕症防疫險不理賠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
薛瑞元：輕症原則回歸健保 抗病毒藥物仍公費給付