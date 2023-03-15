更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Google、GPT-4對尬 專家：AI發展超乎預期 將取代中低階工作者
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

3/15本土增9980例 3/19前確診都須隔離5天

2023/3/15 14:35（3/15 14:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疫情指揮中心公布，15日新增9980例本土病例。圖為14日台北市信義百貨商圈，民眾仍配戴口罩逛街。中央社記者謝佳璋攝 112年3月14日
疫情指揮中心公布，15日新增9980例本土病例。圖為14日台北市信義百貨商圈，民眾仍配戴口罩逛街。中央社記者謝佳璋攝 112年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）疫情指揮中心公布，今天新增9980例本土病例及208例境外移入，確診個案中新增42例死亡，持續穩定下降；提醒3月19日以前確診民眾都須依舊制5+N、隔離滿5天，不可以提前解除隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的本土確診數，與上週同期（8日）相較，降幅約8.2%。

羅一鈞說，儘管降幅趨緩，但仍呈現持續下降趨勢，且目前沒有觀察到之前擔心因為3月20日起輕症不賠防疫險，造成近期通報數增加的情形，20日新制上路應該不會受到影響。

民眾若今天確診仍採舊制5+N，但因今天是第0天、解除隔離時間剛好落在3月20日。羅一鈞提醒，有民眾質疑屆時是否自動解除隔離，「答案是不可以」。

羅一鈞重申，因為是新制實施前通報確診，還是要按照舊制強制隔離5天期滿，也會開立電子隔離通知書等，呼籲民眾要完成法定隔離天數，不可以提前解除隔離。

不過，考慮到民眾若是3月19日快篩陽性，可能20日、甚至21日才去就醫通報確診。羅一鈞說，20日起至26日為緩衝期，仍會開立相關文件，27日才會正式關閉輕症通報系統。

媒體詢及，台大公衛學者陳秀熙今天提出，若要完全回復正常生活，接下來要觀察2個指標，首先為超額死亡趨近於零，再者為COVID-19重症率和住院率都降低到與疫情前的流感相同。

羅一鈞說，除繼續疫苗+1活動，透過打疫苗提升群體免疫力及重症保護力；20日新制上路後，將持續提供公費抗病毒藥物，有重症高風險因子的民眾要儘速就醫，接受投藥，才能降低染疫後重症發生率。

兒童應注意警訊症狀包括抽搐、意識改變、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、股體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等；成人則應注意喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青等情形。

指揮中心日前宣布，20日起輕症免通報、免隔離，相關防治措施同步放寬。（編輯：陳政偉）1120315

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#COVID-19
#5+N
#0+N
延伸閱讀
薛瑞元：輕症原則回歸健保 抗病毒藥物仍公費給付「疫苗+1」上路 李秉穎籲至少打1劑COVID-19疫苗猴痘疫苗3/22開放預約 最快3/24六都率先施打腸病毒71型時隔一年半現蹤 幼兒有9症狀應儘速送醫
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
薛瑞元：輕症原則回歸健保 抗病毒藥物仍公費給付