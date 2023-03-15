3/15本土增9980例 3/19前確診都須隔離5天

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）疫情指揮中心公布，今天新增9980例本土病例及208例境外移入，確診個案中新增42例死亡，持續穩定下降；提醒3月19日以前確診民眾都須依舊制5+N、隔離滿5天，不可以提前解除隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，今天新增的本土確診數，與上週同期（8日）相較，降幅約8.2%。

羅一鈞說，儘管降幅趨緩，但仍呈現持續下降趨勢，且目前沒有觀察到之前擔心因為3月20日起輕症不賠防疫險，造成近期通報數增加的情形，20日新制上路應該不會受到影響。

民眾若今天確診仍採舊制5+N，但因今天是第0天、解除隔離時間剛好落在3月20日。羅一鈞提醒，有民眾質疑屆時是否自動解除隔離，「答案是不可以」。

羅一鈞重申，因為是新制實施前通報確診，還是要按照舊制強制隔離5天期滿，也會開立電子隔離通知書等，呼籲民眾要完成法定隔離天數，不可以提前解除隔離。

不過，考慮到民眾若是3月19日快篩陽性，可能20日、甚至21日才去就醫通報確診。羅一鈞說，20日起至26日為緩衝期，仍會開立相關文件，27日才會正式關閉輕症通報系統。

媒體詢及，台大公衛學者陳秀熙今天提出，若要完全回復正常生活，接下來要觀察2個指標，首先為超額死亡趨近於零，再者為COVID-19重症率和住院率都降低到與疫情前的流感相同。

羅一鈞說，除繼續疫苗+1活動，透過打疫苗提升群體免疫力及重症保護力；20日新制上路後，將持續提供公費抗病毒藥物，有重症高風險因子的民眾要儘速就醫，接受投藥，才能降低染疫後重症發生率。

兒童應注意警訊症狀包括抽搐、意識改變、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、股體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等；成人則應注意喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青等情形。

指揮中心日前宣布，20日起輕症免通報、免隔離，相關防治措施同步放寬。（編輯：陳政偉）1120315