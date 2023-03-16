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3/20起確診高風險者仍可開口服藥 醫護輕症5天內不上班

2023/3/16 14:38（3/16 14:54 更新）
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3月20日起輕症免隔離，快篩陽性民眾如屬高風險群族，符合條件仍可開立口服抗病毒藥物。圖為新北市板橋府中商圈人潮，大部分民眾外出仍戴上口罩。（中央社檔案照片）
3月20日起輕症免隔離，快篩陽性民眾如屬高風險群族，符合條件仍可開立口服抗病毒藥物。圖為新北市板橋府中商圈人潮，大部分民眾外出仍戴上口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）3月20日起輕症免隔離「0+N」，快篩陽性民眾如屬於高風險群族，符合條件仍可開立口服抗病毒藥物；輕症或無症狀醫護人員，自發病日或採檢陽性日起5天內不建議上班。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續穩定且處於低點，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，快篩陽性輕症或無症狀民眾免通報免隔離措施將自3月20日（個案採檢日）起實施。

羅一鈞說，民眾自行快篩陽性後，如出現重症警示症狀，或是屬於65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，應儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

3月20日起輕症免隔離，公費口服抗病毒藥物，醫師針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗陽性，且為65歲以上或有重症風險因子的就診民眾，在病歷記載檢驗陽性結果及適應症，就可以開立。

符合重症風險因子藥物適用條件者，可由診療醫師開立COVID-19口服抗病毒藥物處方，至全國約2700餘家口服抗病毒藥物合約機構領用藥物治療。醫事機構於開立或調劑COVID-19口服抗病毒藥物可自主上傳IC卡藥物作業，以掌握藥品使用流向。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

針對輕症醫護，羅一鈞說，確診醫護建議居家休養，由機構訂定支持性給假政策。症狀緩解且1次家用快篩陰性者，可提前返回工作；如篩檢為陽性者，經醫療照護機構評估須返回工作，建議調整工作內容，或以照護確診病人為原則。

指揮中心呼籲，3月20日起輕症免隔離新制上路後，請篩檢陽性輕症或無症狀民眾配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護。自主健康管理期間勿從事群聚型的活動，外出時應全程佩戴口罩。

另外，指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，配合3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為「0+N自主健康管理」，台灣社交距離APP同步進行轉型改版，將於3月27日起停止「每日接觸狀況」及「確診者上傳隨機ID」功能，新增「防疫資訊及不實疫情消息澄清」訊息推播功能。（編輯：陳政偉）1120316

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#COVID-19
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