本土首見XBB.1.5變異株 2例皆輕症重複感染

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中央流行疫情指揮中心16日公布本土首次檢出的XBB.1.5共有2例，指揮中心發言人羅一鈞表示，隨著國境已開放，不可能沒有驗出XBB.1.5本土病例，將持續觀察疫情動向。中央社記者徐肇昌攝 112年3月16日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）指揮中心今天公布，新增8855例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例；增加1例兒童重症，為2歲男童，確診後近一個月出現輕微心包膜積水，診斷MIS-C，幸已康復出院。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞在疫情記者會中表示，以3月10日到16日這一週來看，平均每天新增確診數為本土個案8804例、死亡41例、境外移入155例。上述3數據都比前一週降低。

至於整週累計確診數，指揮中心指揮官王必勝表示，第10週6萬4558例，與第9週7萬8457例相比，降幅約17.7%，連續多週呈現下降趨勢。

3月10日到16日這週新增中重症811例、284例死亡；死亡病例中95%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。

另外，羅一鈞表示，今天新增1例孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）重症病例。

兒童重症是2歲男童，未接種疫苗，1月31日曾確診，2月23日有間歇性發燒等狀況，2月26日起出現全身皮疹、草莓舌、紅眼及腹瀉等症狀，當天赴急診懷疑MIS-C住院，檢查顯示輕微心包膜積水等，接受免疫球蛋白治療後病況好轉，已於3月6日出院。

截至目前，國內兒童重症個案累計314例，分別為腦炎38例、肺炎34例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼14例、到院前死亡11例、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）205例、共病5例；兒童死亡個案45例。

有關每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率0.9%降到0.7%；機構投藥率為93%。羅一鈞說，機構定期快篩持續到3月底，預計下週宣布是否延續執行。

此外，指揮中心公布國內新增65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。39例本土個案中，有30例為BA.2.75株、占77%，BQ.1株共有4例、占10%，3例XBB株、占8%，2例為BA.5株、占5%。

另外，本土首次檢出的XBB.1.5共有2例，分別為中部10多歲青少女及北部50多歲女性，皆為輕症重複感染，分別在2月下旬及3月初第2次確診。

全球去年10月首度檢出XBB.1.5變異株，因為傳播力高，已是全球最流行病毒株、占32%，但沒有提高疾病嚴重度及致死率根根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究，次世代疫苗對XBB.1.5和XBB輕症保護力可達50%，對於重症及死亡也有保護效果。

羅一鈞表示，隨著國境已開放，不可能沒有驗出XBB.1.5本土病例，但台灣趨勢還是晚於歐美本土疫情，XBB.1.5對未來幾週本土疫情不會有太明顯波動，持續觀察觀察動向，對於3月20日輕症免隔離新制上路不影響。（編輯：管中維）1120316

（指揮中心提供）