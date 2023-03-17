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3/17本土增8218例 20日起輕症免隔離回歸常規看診

2023/3/17 14:20（3/17 15:30 更新）
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20日起COVID-19輕症免通報隔離。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）20日起COVID-19輕症免通報隔離，基層醫師籲勿取消視訊診療。指揮中心今天說，回歸常規看診、例外視訊診療是各國一致作法，就醫應守戴口罩、勤洗手、主動告知檢驗結果3原則。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心公布，新增8218例本土病例及198例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。

指揮中心發言人羅一鈞表示，新增的本土確診數，與上週同天（10日）相比，降幅7.8%。

指揮中心日前宣布，20日起輕症免通報、免隔離，相關防治措施同步放寬。有基層醫師呼籲，勿取消確診者視訊看診，認為確診者權宜使用視訊看診以避免相互交叉感染，反而可以減少社會成本，應延續進行才是。

羅一鈞對此表示，在輕症確診免隔離後，回歸常規看診、視訊診療為例外，已是各國防疫鬆綁一致作法，例外情形包括山地、離島、偏僻地區及機構住民。

至於一般輕症確診民眾，羅一鈞說，仍以20日後取消視訊診療為原則，將持續宣導正確就醫觀念，除維持至醫療院所須戴口罩規定，籲勤洗手、主動告知檢驗陽性結果，以降低就診病患及醫護人員染疫風險；後續觀察實際輕症就醫投藥及中重症趨勢等，再適時檢討。（編輯：管中維）1120317

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#COVID-19
#輕症
#視訊診療
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