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3/19本土增8209例、43死 整週疫情降7.6%

2023/3/19 14:27（3/19 14:36 更新）
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國內19日新增8209例COVID-19本土確定病例。圖為台北市信義百貨商圈，民眾仍配戴口罩逛街。（中央社檔案照片）
國內19日新增8209例COVID-19本土確定病例。圖為台北市信義百貨商圈，民眾仍配戴口罩逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國內今天新增8209例COVID-19本土確定病例，第11週（3月12日至18日）5萬9644例較第10週（3月5日至11日）6萬4557例減少7.6%。指揮中心提醒，今天確診的民眾仍須隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，新增8209例本土病例，較上週日（12日）公布的8869例，減少7.4%；另外，新增210例境外移入個案，以及43人死亡。

明天起取消COVID-19輕症隔離等7項防疫措施，改採取輕症免通報隔離的0+n自主健康管理。指揮中心發言人羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時提醒，今天及之前確診的民眾，仍須按照5+n舊制，完成5天隔離，不適用輕症免隔新制，並無3月20日自動解隔。

台灣感染症醫學會上午舉行記者會，專家提醒0+n應改為n+n，自主隔離、快篩陰性才可出門更妥適。對此，羅一鈞說，0+n按照自主健康管理辦理，都是經過專家會議決議辦理，建議症狀緩解、退燒至少1天後再出門，未症狀緩解需在家休養，避免非必要外出。

都會區的確診視訊診療將自明天起退場，視訊門診回歸「通訊診察治療辦法」，視訊看診只剩山地、離島、偏遠地區及住宿式機構住民，若染疫民眾就醫被拒絕，據醫療法及健保法規定，不得無故拒絕看診，若出現就醫被拒絕疑似事件，可以向當地衛生局申訴。（編輯：管中維）1120319

#羅一鈞
#台灣感染症醫學會
#COVID-19
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