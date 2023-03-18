本土增7825例 住院及陪病者4/10起擬免篩檢

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）疫情指揮中心說，今天COVID-19新增7825例本土病例，持續下降，待觀察20日輕症免通報隔離新制上路及接下來的清明連假後，如疫情穩定，預計4月10日取消住院及陪病者例行篩檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行指揮中心公布，今天新增7825例本土病例及201例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。

指揮中心發言人羅一鈞表示，新增的本土確診數，與上週同天（11日）相比，降幅約7.3%。

羅一鈞指出，世界衛生組織（WHO）曾表示，今年可望宣布解除COVID-19大流行的公衛緊急事件地位，但世衛緊急委員會在1月30日會議中仍決議維持，這個獨立委員會每3個月召開一次，預計4月底開會時可能宣布解除。

羅一鈞說，很多國家已經公布，例如日本預計5月8日把COVID-19分類調降為等同季節性流感的等級「5類」，美國則將在5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態，國際上鬆綁的步調一致且加速，台灣最快4月底完成指揮中心降級與法定傳染病改類。

20日起輕症免通報、免隔離，外界關注口罩令何時進一步放寬。羅一鈞表示，20日新制上路後到4月底降級、改類中間，仍要觀察新制及接下來清明連假效應。

如疫情穩定沒有變化，羅一鈞說，4月中可以針對一些能夠提前鬆綁的措施規劃與公布，例如交通運具的口罩規範等，以銜接後續的降級、改類；但為保護脆弱族群，醫療院所的口罩令還是會維持一陣子。

至於醫院感控措施，羅一鈞說，20日新制上路後，除持續每週檢討專責病房開設率，另外就是住院跟陪病的例行篩檢，如疫情穩定，預定4月10日取消，改為有症狀經醫師評估後採檢。

羅一鈞重申，下週一（20日）到下週日（26日）是新舊制的緩衝期，仍容許依照舊病例定義通報輕症確診者，數字應該會一天比一天少；目前代表每個確診者可以傳染給多少人的有效再生數（Rt值）是0.9左右，預估感染人數到清明連假之前仍然會呈下降趨勢。（編輯：陳政偉）1120318