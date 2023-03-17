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全家路易莎植物纖維餐具驗出甲醛 下架商品接受退款

2023/3/17 16:22（3/17 17:05 更新）
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行政院消保處對市售植物纖維成分餐具進行抽驗，其中有4件不符規定，包含路易莎的咖啡循環杯。（圖取自facebook.com/louisacoffeeofficial）
行政院消保處對市售植物纖維成分餐具進行抽驗，其中有4件不符規定，包含路易莎的咖啡循環杯。（圖取自facebook.com/louisacoffeeofficial）
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（中央社記者劉千綾、曾智怡、吳家豪、江明晏台北17日電）行政院消保處對市售植物纖維成分餐具進行抽驗，其中，全家便利商店、MOMO購物網的天然植物纖維餐具驗出甲醛；全家表示，第一時間全數下架，已購買消費者可進線客服、憑發票與商品退款。路易莎同樣表示，已下架商品並接受消費者退款。

富邦媒表示，於接獲通知第一時間已全面清查相關疑慮商品、下架並停止販售。

近年來環保風氣興盛，含有植物纖維餐具成為消費者選購的人氣商品，行政院消費者保護處今天發布新聞稿表示，採樣市售植物纖維成分餐具20件，進行品質檢測及標示查核。

其中，品質檢測有4件不符規定，包含路易莎咖啡循環杯、全家便利商店的天然植物纖維便利盤與MOMO購物網的餐具。

全家表示，去年6月接獲來函通知後，已於第一時間全數下架商品，若已購買消費者可進線客服、憑發票與商品退款，後續將依合約追究廠商責任，並持續加強商品品質把關。

富邦媒表示，於接獲通知第一時間已全面清查相關疑慮商品、下架並停止販售。後續將加強檢查各項商品品質管理，與供應商教育訓練。

路易莎今天聲明指出，針向廠商採購的咖啡渣循環杯，其中有一批次的少許產品檢驗未符合標準，已全數下架，並退回製造廠商銷毀。

路易莎也承諾，對於購買路易莎咖啡渣循環杯的消費者，無論是否屬於該生產批次的，只要有任何疑慮，路易莎會給予全數退款。

路易莎進一步說，該咖啡渣循環杯是由佳旺環保科技公司生產，訴求環保無汙染的製造技術，但有一批產品卻被驗出未符合標準，路易莎目前正深入暸解中，並會對生產廠商追究相關法律責任。（編輯：潘羿菁）1120317

#全家
#路易莎
#餐具
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