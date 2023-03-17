消保處驗20件植物纖維餐具 4件含甲醛下架銷毀

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行政院消費者保護處17日舉行「公布市售含植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核結果」記者會，指出抽驗市售共20件餐具，4件檢出危害健康的甲醛，包含連鎖咖啡店循環杯、便利超商便利盤，以及知名購物網所售杯與碗，都已下架銷毀。中央社記者楊淑閔攝 112年3月17日

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（中央社記者楊淑閔台北17日電 ）行政院消費者保護處今天公布抽驗市售植物纖維成分餐具20件，4件檢出危害健康的甲醛，包含連鎖咖啡店循環杯、便利超商便利盤，以及知名購物網所售杯與碗，都已下架銷毀。

消保處召開「公布市售含植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核結果」記者會，針對市面流行加入植物纖維成分的餐具，在實體及網路平台隨機購買20件產品，查核品質、標示，結果有11件不合格，其中品質不合格4件、標示不合格9件，並有2件品質、標示都不合格。

消保處簡任消保官王德明指出，品質檢測要求，甲醛、螢光增白劑不得檢出，塑化劑檢驗8種且個別含量不得超出0.1%，結果螢光增白劑、塑化劑檢驗都合格，但是有4件檢出甲醛，不符合規定。

王德明說，這4件分別是「路易莎咖啡循環杯/500毫升/1入」、「FamilyMart Collection天然植物纖維便利盤/3入」，以及MOMO購物網所售2件餐具，包含「厝內竹纖維光紋杯—咖啡渣/8.2X8公分/1入」、「Husk’s ware 稻穀天然無毒環保日式餐碗/11X7公分/6入」，都已下架銷毀，在業者不知甲醛產生來源下，也已允諾不再生產上市。

王德明並說，其中MOMO購物網所售2件餐具同時有標示不合格問題。

標示方面，消保官高賜忠說，共9件不合規定。王德明補充，每件裁罰新台幣3萬到7萬元，共罰29萬元。

其中10件樣品食品接觸面含塑膠，適用食品安全衛生管理法，有8件不合規定，違規樣態例如產品為重複使用容器，但是沒在本體標示材質名稱及耐熱溫度。其他10件適用商品標示法，1件不合規定，違規樣態為沒有標示製造日期。

王德明指出，4件品質不合格有3件台灣製、1件美國製；也有8件全數合格，4件台灣製、4件中國大陸製；提醒消費者選購時依照標示溫度使用，以確保安全。

衛福部食藥署副主任林旭陽說，會對國內業者會加強輔導，以及加強抽驗美國製產品。（編輯；管中維）1120317