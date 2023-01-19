巴沙魚究竟是什麼？不肖業者冒充鱈魚多利魚、過期改標牟利

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巴沙魚是一種源自東南亞湄公河流域的鯰魚品種，多以淡水養殖方式大量生產。圖為超市販售越南鯰魚火鍋魚片。（中央社）

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（中央社網站）知名連鎖鍋物店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」被查獲過期巴沙魚達39噸。過去也曾有業者以巴沙魚冒充多利魚、鱈魚販售，藉此賺取暴利。巴沙魚究竟是什麼？網路謠傳養殖巴沙魚用藥危害健康是真的嗎？

巴沙魚是什麼？

巴沙魚是一種源自東南亞湄公河流域的鯰魚品種，外觀像鯊魚，魚型流線修長。巴沙魚價位較低、雜食性、生長快，多以淡水養殖方式大量生產。

常與巴沙魚搞混的多利魚則是一種名為魴魚的魚種，又稱鏡魚、鏡鯧、海魴、馬頭鯛，外型呈橢圓形，最大特徵是體側中央有一個藍黑色圓斑。但在台灣市場多以加工或料理方式販售，所以不易從外觀分辨。

上圖為巴沙魚，下圖為多利魚。（台北市衛生局提供）

假冒其他魚種的案例

巴沙魚常被不肖業者用來冒充其他高價魚種，如多利魚、鱈魚等。2015年食藥署查獲彰化兩業者以巴沙魚做成魚排，卻標示為「手工日式鱈魚排」販售，涉及違反食品安全衛生管理法、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌。

彰化縣衛生局當時說明，越南鯰魚（巴沙魚）營養價值和一般魚類差不多，不過價格只有鱈魚的1/4。

2018年台北馬辣漢口店也被衛生局查出使用巴沙魚，卻在菜單上標示「國宴多利魚」，被依食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處以4萬元罰鍰。

巴沙魚是用生長激素養殖的？

巴沙魚本身對人體不會有害，但若飼養環境遭受汙染，就可能讓食用者吃進有毒物質，除此之外，若業者使用藥劑泡發巴沙魚，吃多也會造成人體負擔。

網路謠傳，越南出口的養殖巴沙魚是在嚴重污染的水域使用抗生素與生長激素快速成長的。不過台灣事實查核中心2020年報告指出，養殖魚類雖然有用藥、環境污染等風險，但是否含有重金屬等物質，須抽檢才知結果。

透過邊境檢驗不符合食品資訊查詢2021年迄今資料，並未有巴沙魚相關違規紀錄。

海洋大學水產養殖系副教授黃之暘表示，淡水魚鮮與海洋撈捕或養殖漁獲，分別具有不同風味、口感、對應料理與飲食文化；淡水魚肉質組成主要是蛋白質，且蛋白質結構比陸地動物簡單，更容易被人體消化吸收。

台北市衛生局呼籲，大眾購買水產品時，應選擇具有生產履歷或信譽良好之業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。（編輯：林傑立）1120119