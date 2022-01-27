疑偽標日本千葉漁產 食藥署追上游皆非自福島5縣

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有民代聲稱吃到目前禁止進口的日本千葉水產品，食藥署27日追查上游食材供應商，並未發現福島5縣食材，現場也沒發現標示來自千葉的產品。至於餐廳業者為何宣稱或標示漁產來自千葉，將請地方進一步要求業者釐清說明。圖為餐廳業者提供的產品標示。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年1月27日

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（中央社記者江慧珺台北27日電）北市議員稱吃到仍禁止進口的日本千葉縣漁產，食藥署今天追查2家上游食材供應商，進口報單與產地證明皆非來自日本福島5縣市，後續將由地方衛生局釐清餐廳是否涉及標示不實。

日本福島5縣市食品是否開放引發討論，國民黨台北市議員鍾沛君昨天在臉書（Facebook）貼出照片，指稱上週在一間日本料理店吃到目前仍禁止進口的千葉縣漁產。在行政院指示下，食藥署昨天已對此事進行了解和稽查。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿表示，食藥署與北市衛生局合作，今天繼續追溯疑涉供應違規食品的餐廳業者所提供的2家上游食材供應商。

食藥署表示，2家上游食材供應商已提供水產食材來源相關進口報單及產地證明等資料，皆非來自日本福島5縣市，現場也無發現標示來自日本千葉縣的產品。

至於疑涉供應違規食品的餐廳，為何宣稱或標示漁產來自千葉縣，食藥署表示，北市衛生局將進一步請業者釐清說明，若涉及違反食品安全衛生管理法相關規定，將依法處辦。

食藥署再次重申，食品標示、宣傳或廣告如涉不實、誇張或易生誤解，即涉違反食品安全衛生管理法規定，可開罰新台幣4萬至400萬元。（編輯：陳政偉）1110127