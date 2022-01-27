日本料理店售千葉漁產？食藥署：標示不實可罰400萬

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（中央社記者賴于榛台北27日電）有台北市議員指稱，已吃到千葉縣漁產。衛福部食藥署昨天在政院要求下，啟動了解與稽查，也提醒業者，若宣稱漁產來源卻無法提具佐證，且標示等如涉不實、誇張或易生誤解，最高可處新台幣400萬元罰鍰。

福島5縣市食品是否開放引發討論，國民黨台北市議員鍾沛君昨天在臉書（Facebook）貼出照片，指稱上週在一間日本料理店吃到目前仍禁止進口的千葉縣漁產。

政院今天凌晨在媒體群組指出，有民代指稱政府未善盡把關，已有福島周邊縣市的水產進入台灣，在政院指示下，食藥署昨天已對此事進行了解和稽查。

食藥署也發布新聞稿指出，此案洽台北市衛生局後，未能取得民代所指的實際店家資訊，但另經網路巡察，尋獲有一業者宣稱類似產品，立即前往稽查。

食藥署說，業者供稱，標籤是由上游業者提供，如民眾詢問該產品的來源即提供該標籤，但該標籤並非代表該場所所販售產品的原產地。

食藥署指出，業者涉違反食品安全衛生管理法第28條標示不實一節，將移請所轄台北市衛生局後續裁罰；業者宣稱漁產來源卻無法提具佐證，食品之標示、宣傳或廣告如涉不實、誇張或易生誤解，即涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法45條處4萬元至400萬元罰鍰。

此外，食藥署提醒，依同法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100元以下罰金」。

台灣自民國100年3月26日起，暫停受理報驗日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣生產製造的所有食品。（編輯：楊蘭軒）1110127