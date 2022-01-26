藍委質疑解禁福島食品 吳釗燮：食安是科學問題

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（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨立委今天在立法院朝野黨團協商總預算案時，追問日本「核食」是否即將解禁。對此，列席的外交部長吳釗燮說，「我沒有相關的資訊」，食安是科學的問題，就依照科學證據。

立法院長游錫堃今天召集黨團協商，繼續研商民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分）。

朝野黨團協商外交部主管預算案時，國民黨團總召費鴻泰、立委賴士葆等人集中火力追問關於日本福島5縣食品是否即將解禁，吳釗燮表示，外交部不是食品進口的主管機關，但是政府的立場、政策、原則一致。

吳釗燮進一步說明，「第一點，要幫國民的健康把關。第二點，要依照國際標準，如果國際社會上面有依照科學證據提出標準，就依照國際標準。」

國民黨立委葉毓蘭提及，如果開放日本「核食」進口，現在台灣各地的衛生局對於輻射檢驗量能不足，目前只有台中市、新北市及高雄市有能力可以進行檢驗。

國民黨團書記長陳玉珍等人強調，國民健康不可交換，政府會不會以犧牲食安來換取國際關係，及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

吳釗燮說，「食安是重大議題，政府有責任做把關，絕對不成問題。」但台灣要加入CPTPP這個非常高標準的區域經貿組織，要打入國際社會，就要接受國際標準，這是要立足於國際社會的基本態度。

對於國民黨立委以「核食」稱日本福島5縣市食品，吳釗燮說，是不是「核食」必須依照國際標準，如果核污染有超標，輻射含量有超出任何國際標準，是不能進來的，所以進到台灣來一定是經過政府檢驗合格的食品，是安全的，政府有責任為人民的食安把關，不會推卸責任。（編輯：蘇龍麒）1110126