朱立倫：有779萬人反核食 國民黨會與民意站一起

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）媒體報導，政府最快明天宣布福島食品開放政策，國民黨主席朱立倫今天說，3年前的公投，反核食是經過779萬公民投票明確反對，國民黨一定堅定跟民意站在一起，以食安為優先。

聯合報報導，待立院總預算協商結束，政府預計最快明天宣布開放福島食品進口政策。朱立倫今天下午在中常會上表示，日本是好朋友，國民黨與日本關係也相當親密，日本的產品與食物普受國人歡迎，這些都沒問題。

但朱立倫指出，3年前的公投，反對核災食品的公投，是經過779萬公民投票明確反對，因為大家對食安有疑慮，國民黨一定堅定與民意站在一起。

朱立倫強調，國民黨一定以食安優先，保障全民的安全；在沒有任何科學證據的相關配套下，民進黨想要做任何驟然的開放，國民黨的立場就是堅定跟全民站在一起。

對國民黨駐美代表處目前已選定位址，朱立倫表示，這段期間，特別謝謝副主席夏立言到美國訪問，接下來國民黨立委陳以信會代表國民黨到美國訪問，只要後續疫情容許，他就會到美國正式揭牌。

朱立倫也說，他要謝謝國際部副主任黃裕鈞及幾位不到30歲的年輕工作同仁，在駐美代表處短短這2、3個月籌辦與舉辦的活動中，展現出國民黨的活力及和美方交流的誠意。（編輯：康世人）1110126