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福島食品2/31

福島食品議題 羅秉成：未列入院會議程也沒有時間表

2022/1/27 12:36
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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院發言人羅秉成今天表示，行政院會議程並未討論福島食品議題，台灣日本關係協會會長邱義仁日前也已說明，此議題沒有時間表，若有具體進度，會向民眾報告。

各界關注福島食品是否開放進口，國民黨立院黨團總召費鴻泰上午更揚言，如果行政院會今天授權衛生福利部或直接通過日本福島五縣「核食」進口，國民黨團就不協商總預算，且不排除有其他非常激烈的動作。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時澄清，兩天前有媒體詢問政院今天的院會議程規劃，當時已經否認議程規劃包含福島食品相關議題，今天院會議程也確實沒有。

羅秉成說，政府的食品政策立場向來清楚，不管進口哪一國食品，都以保護民眾健康為最高考量，當然也要合於國際標準與科學證據，政府都將本於這樣的原則依法處理。

至於福島食品的相關進度，羅秉成說，邱義仁日前已經說明沒有時間表，但若有具體進度，會向民眾報告。

台灣自民國100年3月26日起，暫停受理報驗日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣生產製造的所有食品。（編輯：林淑媛）1110127

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