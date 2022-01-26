開放福島食品進口？國台辦否認

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（中央社台北26日電）有消息說，北京可能搶先台灣全面開放日本福島食品，以爭取日方支持中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天指「有關說法純屬造謠」。

綜合官方人民網等陸媒報導，中國國務院台灣事務辦公室上午在北京舉行例行記者會，朱鳳蓮回答相關提問時，作了上述表示。

她說，2011年3月福島核電站核泄漏事故發生後，為防範受到放射性污染的日本食品輸往中國大陸，有關部門對從日本進口食品採取了強化監管措施，禁止從日本福島等10個都縣進口食品、食用農產品及飼料。

此外，對進口日本其他地區生產的食品、食用農產品及飼料時，要求提供日本政府出具的原產地證明、放射性物質檢測合格證明等，防範不符合要求的食品輸入。

她表示，食品安全與民眾切身利益息息相關，「我們一貫高度重視並積極採取有效措施，因為我們堅持以人民為中心的發展思想，切實保護人民生命和健康安全」。

朱鳳蓮並批評，「民進黨當局在事關台灣同胞生命和健康安全問題上的所作所為，相信廣大台灣同胞的眼睛是雪亮的」。

聯合報今天報導，待立法院總預算協商結束，政府預計最快明天宣布開放福島食品進口政策。

對此，行政院長蘇貞昌上午視察「交通部高公局北區交通控制中心」前受訪時表示，世界剩下台灣與中國禁止福島食品進口，政府會依據科學證據、國際標準，以保護民眾健康第一，積極面對相關問題與檢討。（編輯：周慧盈）1110126