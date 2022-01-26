傳總預算通過後開放福島食品 柯建銘：尊重總統決策

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（中央社記者王揚宇台北26日電）外傳立法院完成總預算三讀後，台灣將開放日本福島食品；民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，日本食品何時開放，這絕對要尊重總統及國安團隊，連總召都沒資格問，這是國安問題。

柯建銘也說，這件事要尊重總統的決策，更重要的，是要如何有配套措施、科學證據、嚴格管理，為了總預算吵這一題，一點意義都沒有，呼籲國民黨不要一直炒作，而且立法院是站在監督的角色，國民黨好好監督就好了。

台灣去年9月22日正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），由於會員國之一日本關切福島食品開放議題，被視為台灣加入CPTPP的敲門磚。

立法院長游錫堃今天繼續召集黨團協商，討論民國111年度中央政府總預算案；不過近日有媒體報導，福島食品有可能會在總預算案三讀通過後開放，引發各界討論。

對此，柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪表示，日本食品何時開放，這絕對要尊重總統及國安團隊；大家都知道，這是遲早要面對的問題、要坦然面對，而且全世界只剩下台灣和中國沒有開放，如果中國為了加入CPTPP而比台灣早開放，這事情就非常嚴重。

媒體詢問柯建銘，有報導稱明天就可能會宣布解禁福島食品；柯建銘強調，他已經把答案講得很清楚，就是尊重總統及行政團隊，這不是明天或後天的問題，這是國家要一起來面對，猜這個一點意義都沒有。

柯建銘重申，什麼時候處理，就尊重總統及國安團隊，「我再講一次，這不是總召有資格問，總召也不能問，假如可以問，那以後所有國安會議的內容我可以問嗎，不可能嘛」。（編輯：蘇龍麒）1110126