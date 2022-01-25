若解禁日本福島食品 經長：將遵守3大原則

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）外傳立院總預算協商完成後，台灣將開放福島食品，經濟部長王美花回應，安全與開放時程並非經濟部負責，但未來若解禁，會遵守3原則包括確保健康、符合國際標準與科學證據；至於加入CPTPP進展，將與會員國諮商，確實會遇挑戰。

經濟部中午舉辦年終記者會，王美花在會中說明去年施政成果，以及今年施政重點，並接受媒體聯訪。

台灣去年9月22日正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），由於會員國之一日本關切福島食品開放議題，被視為台灣加入CPTPP的敲門磚，解禁的消息甚囂塵上，外傳台灣可能在立法院總預算協商之後開放。

對此，王美花表示，日本食品的安全問題以及開放時程並非經濟部負責，不過，從國際趨勢來看，目前全球只有台灣與中國全面禁止區域性食品，其他國家已紛紛開放。

王美花說，日方在先前落幕的台日經貿會議對福島食品提出關切，台灣應要思考下一步要如何處理，若要解禁，一定會遵守確保民眾健康、符合國際標準與科學證據等3大原則。

王美花也在會中表示，台灣去年9月正式申入CPTPP，是一個重要起手式，各界都給予正面回應，接下來還要與各國進行諮商，儘管會面臨一些挑戰，但整體而言，若能加入CPTPP，對台灣仍是利多。

王美花說明，目前機械、石化、橡膠等產業出口所課徵的關稅較高，若加入CPTPP，關稅可獲得減免，市場也擴大，特別與台灣產業具有高度競爭關係的韓國有意加入，台灣更應該成為CPTPP的一員。（編輯：潘羿菁）1110125