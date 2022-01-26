國民黨：未溝通且缺配套 堅決反對開放核食進口

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）媒體報導，政府最快明天宣布福島食品開放政策，國民黨今天表示，民進黨在毫無檢測標準下就要開放，尤其在沒有與民眾溝通、缺乏整體配套之下，就想強渡關山，國民黨堅決反對。

聯合報報導指出，待立院總預算協商結束，政府預計最快明天宣布開放福島食品進口政策。文傳會主委凌濤上午受訪表示，民進黨在毫無配套、檢測下，就要進口日本核食，國民黨堅決反對。

凌濤強調，民進黨在過程中，沒有與民眾溝通，也沒有配套措施，就要用一紙命令直接強渡關山，國民黨站在捍衛民眾食安的立場上，堅決反對開放核食的進口。

國民黨國際部主任黃介正則說，基於對中華民國整體國家利益、台灣安全及貿易等綜合考量，國民黨一定會盡力促進台日關係的改善與加強；但也將維持一貫對食安的立場，盡一切力量，為國民的食安把關。

黃介正表示，坊間有許多報導，將日本核食與台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）做連結，但台灣要加入，最重要的兩個要件，是CPTPP會對國內產業及經濟結構產生衝擊，在加入區域自由貿易組織，本身要有完善配套，否則任何政黨執政都不會得到民眾支持。

黃介正指出，另一個要件是要加入CPTPP，需與現有會員國，個別完成雙邊談判，各國對台灣會有不同的要求，台灣必須走完所有雙邊談判的流程，才能被考慮是否被接納進入CPTPP；在上述兩個要件考量下，國民黨並不認為加入CPTPP與日本核食能否進口台灣，有直接或重大關聯，也不一定與哪國擔任CPTPP輪值主席，有必然的聯繫。（編輯：黃國倫）1110126