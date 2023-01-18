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台中鍋物店改標賣過期巴沙魚 負責人50萬交保

2023/1/18 19:18
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（中央社記者蘇木春台中18日電）知名連鎖鍋物店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」被查獲過期巴沙魚達39噸等食材。台中地檢署偵辦後，認定餐廳所屬的2家公司負責人涉偽造文書等罪，諭知新台幣50萬、10萬元金額交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，案件為台中市政府衛生局接獲民眾檢舉，指西區連鎖餐飲業者「江小漁鴛鴦酸菜鍋」儲存過期巴沙魚（鯰魚），銷售給加盟商及提供消費者食用。

經衛生局於1月13日通報檢方後，檢方立即指揮保安警察第七總隊第三大隊第二中隊，並會同台中市政府衛生局人員彙整相關資料偵辦。

檢警於16日至香椒國際開發公司位於台中市西區的總公司、西屯區福科路廠區等處搜索，扣得相關出貨明細、產品售價表、加盟合約書等證物資料，並查獲疑似過期的魚貨及醬料。

檢方並傳訊涉案公司體系的台中市大墩店、彰化縣員林店、南投縣埔里店等3家加盟店人員，確認相關案情及過期魚貨流向，並訊問某牧場人員，追查涉案公司是否確實將過期魚貨、醬料送往牧場報廢作為飼料，以防止過期魚貨流入市面。

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經檢方複訊後，認定「江小漁鴛鴦酸菜鍋」所屬的香椒國際開發公司負責人楊男、威晶國際企業公司負責人戴女，涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，分別諭知50萬元、10萬元交保。

中市衛生局指出，涉案業者於民國108年7月至12月間進貨，保存期限為2年，包含總店、倉庫及加盟店在內，現場查獲逾期的巴沙魚總重約3萬9140公斤（到期日分別為110年9月4日、11月7日）、芙蓉魚570公斤（到期日110年2月16日），以及醬配料等56.68公斤（到期日111年5月31日），查扣品已全數封存避免流入市面。（編輯：陳清芳）1120118

#台中市政府衛生局
#台中地檢署
#香椒國際開發公司
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