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中國產鮪魚冒充台灣產 日本一公司遭官方糾正

2022/7/16 21:55
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本農林水產省昨天表示，位於東京的水產批發公司「築地魚市場」將中國產的冷凍大目鮪冒充成台灣產的大目鮪；根據食品標示法，下令這家公司改正，須遵守法令，防止再發生。

日本時事社報導，農林水產省表示，這家水產批發公司至少於2018年4月23日至去年10月21日之間，將中國產或萬那杜產的冷凍大目鮪冒充成台灣等地所產，多次做出不當標示。

這家水產批發公司向中盤商等133家出售共2萬3530尾、共約1376噸大目鮪。

根據日本食品標示法，在領海外的海域捕撈的水產物，在標示時，應以捕撈的船舶所屬國家為原產地。農林水產省指出，這家公司的主管欠缺遵守法令的態度，公司內部的檢查機制不完備。

報導說，這家公司發聲明表示，對交易對象造成莫大的困擾與擔憂，感到很抱歉。

日本朝日新聞報導，農林水產省表示，水產批發公司「築地魚市場」參加豐洲市場（東京）的販售競標，出售大目鮪魚給關東、東海、東北等地區的中盤商共133家。農林水產省旗下的關東農政局接獲通報後，於去年4月至今年6月之間進入這家水產批發公司檢查。（編輯：陳惠珍）1110716

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