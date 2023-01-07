消保處抽檢液態兒童玩具 1件生菌數超標下架改善

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）行政院消保處今天表示，國外有兒童接觸液態史萊姆玩具後發癢，以及檢出微生物總量超標情形，因此消保處抽檢液態兒童玩具15件，有1件生菌數超標45.67倍，已要求下架改善。

行政院消費者保護處發布市售液態兒童玩具微生物檢驗及商品標示查核結果。消保處說明，於台北市及新北市的實體商店及電商平台隨機購買液態兒童玩具15件，進行微生物檢測及商品標示查核。

消保處簡任消保官王德明說，微生物檢測有1件不合格，生菌數超標45.67倍，產地在中國大陸，已要求業者下架改善。

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另外，消保處說，商品檢驗標識不合格1件，主要缺失為誤貼商品檢驗標識。國家標準中文標示及商品標示不合格2件，主要缺失為適用年齡「2歲以上」，與警告「不適合36個月以下兒童使用」標示不一致，以及原始製造商地址未完整以正體中文標示。

消保處表示，以上不合格產品，已由主管機關經濟部標準檢驗局及經濟部中部辦公室要求業者全部改善完畢。（編輯：管中維）1120107