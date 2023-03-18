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中國首例 患者同時感染兩個新亞型毒株

2023/3/18 12:09
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（中央社台北18日電）中國疾控中心17日證實，首次發現患者同時感染Omicron新亞型毒株BA.5.2.48和BF.7.14的本土病例，是否意味著中國將再度爆發新一波疫情，引發民眾擔憂。

根據17日發布的「中國疾病預防控制中心週報」（China CDC Weekly）英文版，2月14日重慶醫科大學附屬第三醫院採集並送檢的檢體中，發現同時感染Omicron兩個變異毒株的病例。

通報指出，去年12月23日患者通報食慾不振，29日浮現疲勞、咳嗽等症狀後確診，今年1月4日病情加劇而全身寒顫、高燒至攝氏38.9度合併咳嗽不止，經重慶市雲陽縣中醫醫院診治未見好轉。

1月5日出院後隔天轉至重慶醫科大學第三附屬醫院傳染科就診，自1月6日至2月12日期間經8次核酸檢測均呈陽性未轉陰。

而研究人員於1月28日和2月7日從患者採集上呼吸道樣本，這兩個樣本均呈現Omicron變體BA.5.2.48和BF.7.14的特異性定義位點，也就是說，患者同時感染Omicron的變異株BA.5.2.48和BF.7.14。

報告指出，目前在重慶導致嚴重急性呼吸性綜合症的病毒，逾90%患者是感染BA.5.2.48，其次是BF.7.14約3.8%，但共同感染BA.5.2.48和BF.7.14的病例可說是前所未有。

中國疾控中心呼籲，由於多種變體在一個地區共同傳播的風險不斷增加，對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株的監測，特別是針對免疫缺陷民眾的追蹤，變得越來越重要。

不少中國民眾對此深感恐慌擔心疫情再起，並於微博留言：「可怕」、「又要開始了嗎」、「所有專家此前都說第二波要四個月左右出現。現在差不多到時候了」、「專家說還有第2波、第3波。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120318

#中國
#中國疾控中心
#BF.7.14
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